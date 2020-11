Duizenden mensen op de vlucht voor uitbarstende vulkaan in Indonesië

De Lewatolo is een van de 120 actieve vulkanen in Indonesië. Het land ligt in de zogenoemde "Ring of Fire", een gebied rondom de Stille Oceaan waar verschillende tektonische aardplaten elkaar raken. Er komen dus veel aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voor. Drie van de meest verwoestende vulkanen uit de recente tijden liggen in Indonesië.