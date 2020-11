Ethiopische premier Abiy: "Geen doden bij verovering van Mekelle", TPLF kondigt herovering keizersstad Axum aan

Dat lijkt vreemd en is ook niet te controleren, maar wel lijkt de vijand van Abiy Ahmed, het Tigrese Volksbevrijdingsfront TPLF, de stad zonder veel gevechten verlaten te hebben. Het TPLF lijkt de inval van het Ethiopische leger niet te willen bevechten in de grote steden, maar via een uitputtingsslag en guerillaoorlog op het platteland en in het berggebied, iets wat het front met succes deed tussen 1975 en 1991 toen het de communistische dictatuur in Ethiopië bestreed.