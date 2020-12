Facebook bant foto's van Zwarte Piet in Scherpenheuvel-Zichem: "Alleen Roetpiet mag worden afgebeeld"

Afgelopen zaterdag was Sinterklaas te gast in Scherpenheuvel-Zichem. Omdat huisbezoeken in deze coronacrisis niet mogen, koos de heilige man voor een rondrit op een praalwagen, samen met zijn helpers. Maar de foto's van die stoet, waarop Zwarte Pieten te zien waren, zijn door Facebook weggehaald. Reden: ze zijn te zwart. Volgens Facebook mogen alleen Roetpieten worden afgebeeld.