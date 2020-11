Villa Sint-Genesius-Rode voor tweede keer decor lockdownfeestje

Afgelopen weekend is de politie voor de tweede keer binnengevallen in een villa in Sint-Genesius-Rode. Meer dan 45 mensen hielden daar een feestje. Met Halloween was dat ook al het geval. Wie op beide feestjes aanwezig was, mag zich binnenkort verantwoorden voor de politierechtbank, zegt het parket van Halle-Vilvoorde.