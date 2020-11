Fleur (17) ruilt jongensteam in voor KRC Genk Ladies: "In meisjesvoetbal wordt er véél harder geknokt"

Fleur is erg ambitieus en droomt op langere termijn van een internationale carrière. “Ik wil van mijn hobby mijn beroep maken. In het vrouwenvoetbal is dat helaas nog niet zo evident. Jammer, want wij trainen minstens even hard en zijn even gedreven. Het verschil begint eigenlijk al bij de omkadering op school. Net zoals enkele jongens doe ik topsport. Alleen moet ik voor mijn eigen vervoer zorgen, terwijl de jongens met een privébusje heen en weer worden gebracht. Absurd, toch? Ik nodig iedereen uit om eens naar een voetbalmatch in de vrouwencompetitie te komen kijken. Ons spel is minstens zo meeslepend en spannend als dat van de jongens. Kom het zelf maar eens ontdekken!”