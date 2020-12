Ford bouwt afgedankt waterreservoir om tot verblijf voor vleermuizen: "Goedkoper dan afbreken en nog nuttig ook"

De Proving Ground, de testbaan van Ford, ligt in Kattenbos, een heel rustige uithoek van Lommel. Dag en nacht worden er auto's getest maar omdat de testbaan 100 km lang is, is het er toch heel rustig. En vleermuizen voelen er zich thuis. "Ik heb hier al dikwijls grootoorvleermuizen zien rondvliegen", vertelt milieucoördinator Christophe Peeters. "In de zomer overnachten ze hier in de bomen of in een hangar even verderop. Vorig jaar hebben we hier de befaamde natte strook op baan 3 afgebroken. Die werd gebruikt om auto's te testen bij watergladheid. Maar dat gebeurt nu op een andere plek, dus ook het reservoir met het water mocht weg. Maar ik had toen net een artikel gelezen over vleermuizen en over het gebrek aan goede overwinteringsplaatsen. Zo is het idee gegroeid om het reservoir aan te passen voor vleermuizen en heb ik raad gevraagd aan Natuurpunt."