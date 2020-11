Gedaan met gratis parkeren op de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen

Vanaf vandaag kan je niet meer gratis parkeren op de parking van de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen. Je mag daar en in de omliggende straten nog maar maximaal drie uur staan. De wijken Zuid en Nieuw Zuid worden een rode zone. Daar is parkeren het duurst in de stad. Wie langer wil parkeren, moet naar een ondergrondse, publieke parkeergarage.