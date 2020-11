Glabbeek had al een ambachtelijke zone in de Romeinse Tijd: "Bewijs van een bedrijvige nederzetting toen"

De restanten kwamen aan het licht bij graafwerken voor een nieuwe riolering in de omgeving van de Attenrodestraat. "De archeologen zijn er sinds eind september al aan het werk", weet schepen Tom Struys (Dorpspartij). "Niet alleen de verschillende concentraties van ovens, verspreid over een groot gebied, is indrukwekkend. Ook het feit dat sommige ovens stammen uit de periode van de Laat-Romeinse Tijd tot de Vroege Middeleeuwen is veelbelovend. Over die tijd is in Vlaanderen momenteel namelijk nog maar zeer weinig bekend."