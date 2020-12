Gouverneur Decaluwé wil gratis treintickets verbieden tijdens kerstvakantie

Het is niet de eerste keer dat de gouverneur van West-Vlaanderen vraagt om de gratis treintickets op te schorten. Ook afgelopen zomer was dat het geval, toen er enorm veel volk naar de kust kwam. "Ik hoop dat ik niet opnieuw zal moeten dreigen om de treinstations te sluiten, zoals tijdens de zomer", zegt de gouverneur. "We krijgen geen reactie van de overheid. Ze moeten ons wel toelaten om alles goed te organiseren en niet in het wilde weg zoals nu gebeurt."

Hij vraagt de overheid ook om een juiste definitie te geven van wat een evenement precies is. Volgens de minister van Binnenlande Zaken is Wintergloed zelfs geen evenement. Niet te begrijpen zegt Decaluwé: "Ik was zelfs niet op de hoogte van het evenement Wintergloed. Ik heb het in de krant moeten lezen. Dat kan toch niet."



Morgenavond is er opnieuw een vergadering met alle gouverneurs en met het crisiscentrum. De gouverneur hoopt daar antwoorden te krijgen op zijn vragen.