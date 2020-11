Groot deel van Fraser Island -het grootste zandeiland ter wereld- verwoest door bosbranden

Australische brandweerlieden proberen controle te krijgen over grote branden die al 40 procent van de bossen op Fraser Island teisteren. K’gari -zoals de Aboriginals het eiland noemen- is het grootste zandeiland ter wereld, maar bestaat grotendeels uit bossen. Het is een toeristische trekpleister en is geclassificeerd als Unesco-werelderfgoed. De situatie op het eiland kan nog verslechteren omdat er opnieuw een hittegolf aan zit te komen.