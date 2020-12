Halse kapper gaat naakt uit protest tegen verplichte sluiting

"Ik hoop dat men straks beseft dat de kappers niet het grote probleem zijn in deze coronacrisis. Als we echt zo een groot risico zijn voor de verspreiding van het virus dan had men ons nooit mogen laten opengaan na de eerste lockdown. De voorbije maanden was het altijd wel iets. Eerst was het overdreven om te sluiten. Dan was het plots te gevaarlijk en moesten we dicht om dan later toch verder te kunnen werken en nu lijkt het alsof we pas mogen werken wanneer alles voorbij is. Maar dat houden we natuurlijk niet vol. Ik begrijp het niet."