Huis onbewoonbaar na brand in Middelkerke

In de Diksmuidestraat in Sint-Pieters-Kapelle heeft een felle brand gewoed in een huis. Twee bewoners, een echtpaar zestigers, ademden rook in en moesten naar het ziekenhuis. Het huis is onbewoonbaar. “De sociale dienst van onze gemeente zal voor opvang zorgen”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD).



De brand ontstond in de garage van de woning, maar de oorzaak is nog niet bekend. De bewoners hadden nog maar net hun huis volledig gerenoveerd.