Huishoudhulpen voelen zich niet veilig, maar: "Ik neem het risico, anders kan ik mijn betalingen niet doen"

Stalpaert pleit daarom voor een compensatie via de overheid: "We willen de overheid wijzen op dit probleem zodat er voor deze sector een compensatie komt. Er zijn al veel compensaties voor bedrijven die een mindere omzet hebben, maar dat geldt ook voor de huishoudhulpen. Ze blijven werken en nemen daarvoor risico's, maar er blijft die vorm van inkomensverlies. Tijdelijke werkloosheid is ook geen oplossing, want poetshulpen hebben meestal een klant in de voor- en in de namiddag. Als die van de namiddag wegvalt, komen ze niet aan een volledige dag en dat is vereist om beroep te doen op tijdelijke werkloosheid. Dat is dan vier uur die niet betaald of gecompenseerd worden."

ACV is momenteel in overleg met het kabinet van minster van Werk, Hilde Crevits, (CD&V) en voert ook gesprekken op het federale niveau om de sector tegemoet te komen.