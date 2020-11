Vermoorde Iraanse topwetenschapper wordt met groots vertoon begraven, stilaan lekken meer details uit over aanslag

Intussen duiken in Israëlische media details op over de manier waarop de aanslag zou zijn uitgevoerd. Zo zou er een machinegeweer zijn gebruikt dat vanop afstand werd bediend.



Het machinegeweer zou zijn gemonteerd op een auto, die later explodeerde. Volgens de Israëlische krant Haaretz zou de eigenaar van de auto waarop het machinegeweer was gemonteerd al een tijdje niet meer in Iran wonen.