Jagersliga schenkt 1.800 kilo everzwijnburgers aan de voedselbanken

Op termijn wil de jagersliga nog eens 700 kilo vlees leveren. "Het oorspronkelijke plan was om 2.500 kilo vlees te schenken", zegt Kristof Vandewoestijne. "Maar door de coronacrisis is er een tijdlang jachtverbod geweest in de Ardennen en daar halen we het meeste wild van binnen. Het zal dus nog even langer duren voor we aan die 2.500 kilo zitten, maar dat vlees wordt dus zeker nog geleverd." De grote stapel burgers, komen van ongeveer 150 everzwijnen.