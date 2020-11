Knokke-Heist maakt geen reclame meer voor zijn lichtfestival na stormloop in Brugge

Toch denkt eerste schepen Piet De Groote (Gemeentebelangen) niet dat het zo’n vaart zal lopen. “Ik denk eerst en vooral dat het een heel ander festival is. We komen deze middag al samen om na te denken over extra maatregelen. Alle reclame, ook op sociale media, is al stopgezet."

In Brugge waren er zaterdagavond zeker 10.000 bezoekers, veel te veel om de coronamaatregelen te kunnen respecteren. Zondagavond werd het festival geannuleerd. Ook volgend weekend gaat het niet door. De stad Brugge gaf toe dat ze de interesse onderschat had. Er werden ook enkele punten op het parcours aangepast om de publieksstroom beter te organiseren. Je kan deze week vanaf maandag tot en met donderdag naar Wintergloed. Het lichtspektakel loopt nog tot en met 10 januari.