Kunstwerk voor coronaslachtoffers in Roeselare vernield: “Het was zelfs nog niet officieel ingehuldigd”

Gisteren kreeg Berenice Dercykere van de vereniging Ferm een telefoontje binnen dat het kunstwerk in het Geitepark door vandalen werd vernield. “Het was zelfs nog niet officieel ingehuldigd”, zegt Berenice die er het hart van in is. Ferm richt overal in Vlaanderen troostplekken in ter nagedachtenis van mensen die zijn gestorven aan het coronavirus. “Wie doet er zoiets, het is onbegrijpelijk”, zegt de voorzitster van de Roeselaarse afdeling.

Ook Paul Deschrijver, de artiest die het kunstwerk maakte, kan er niet bij. “Het is onherstelbaar vernield. Het beeldde de hoop uit, vandaar dat het naar de hemel gericht was. Nu ligt het kapot op de grond. Ik ben er zelf ook kapot van.”

Aan twee kanten van het Geitepark staan veiligheidscamera's. De politie is de beelden nu aan het onderzoeken.