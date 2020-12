Oud-leraar Nederlands Martine Tanghe: “Haar interesse voor taal was toen al zeer groot”

Het is vandaag de laatste dag van nieuwsanker Martine Tanghe. Na 42 jaar loodst ze ons straks voor de allerlaatste keer doorheen Het Journaal. Tanghe is geboren in Bellem in Oost-Vlaanderen, maar sinds haar derde woonde ze haar hele jeugd in Bissegem bij Kortrijk. In het middelbaar studeerde ze Grieks-Latijn aan het Lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen in Kortrijk.



Martine Tanghe verklaarde al dat Frans Destoop een van de mensen was die haar de liefde voor taal bijbrachten. “Hij was een fantastische leraar. Ik heb de allerbeste herinneringen aan hem", zegt ze. Het doet Destoop deugd als hij dat hoort. “Ze was zeer bekwaam”, zegt hij. "Haar interesse voor taal was toen duidelijk zeer groot. Ze was geen tafelspringer, maar zeker ook niet timide. Ik had ook de gewoonte om elke les te starten met een stukje poëzie of proza. Dat viel in de smaak bij die leerlingen.” Destoop kon er op een hoog niveau lesgeven. “Die hele klas was knap. Allemaal goede en vlijtige jongedames.”