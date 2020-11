Limburgse gouverneur reageert op winkeldrukte in Nederland: "Mijn vertrouwen in de Limburger is geschaad"

Het afgelopen weekend waren grenscontroles dan ook een fel besproken onderwerp. Premier Alexander De Croo (Open-VLD) is voorstander om iedereen te controleren die langer dan 48 uur in het buitenland vertoeft, maar een aantal Limburgse grensburgemeesters zien dat niet zitten. "Tijdverlies", klinkt het in Het Nieuwsblad. De burgemeester van Eindhoven liet al weten wél voorstander te zijn van grenscontrole. "Anders kunnen we de Belgen niet tegenhouden", klinkt het. Volgens Lantmeeters zijn zulke controles dan weer niet realistisch. "Controles bij een verplaatsing naar het buitenland is de bevoegdheid van dat land in kwestie, dus dat kunnen wij niet beslissen. Daarnaast voert de politie hier al heel wat controles uit: in winkelstraten, bij lockdownfeestjes en nog heel wat andere dingen", benadrukt de gouverneur. "Daarbij die agenten ook nog eens inschakelen aan de grens, dat wordt heel moeilijk. We hebben in de eerste golf ook ondervonden dat het volledig sluiten van de grens dan weer zeer moeilijk is. Heel wat mensen moeten om medische redenen naar het buitenland of hebben daar familie. Toen is er in samenspraak met onze buurlanden beslist om de grenzen niet meer te sluiten."