Limburgse winkelsteden klaar voor veilige heropening van alle winkels

De Limburgse winkelsteden gaan elk op hun eigen manier in de gaten houden hoe druk het is in de winkelstraten. In Hasselt gebruiken ze daar camera's voor, in Sint-Truiden doen de stadswachten dat en in Genk komt er een monitoring via gsm-signalen. "Door die druktemetingen kan je de drukte op voorhand wat afremmen", legt burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V) uit. "De gemeentes bereiden zich voor en doen dat meestal in goed overleg met de handelaars. Ze kijken hoe ze signalisatie en nadars kunnen plaatsen, maar ook de crowdcontrol is belangrijk. De gemeenten meten de drukte fysisch, via telsystemen of met slimme camera's en gsm-signalen. Dat is belangrijk om eventueel in te grijpen als het te druk zou worden."