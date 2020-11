Liveblog: Coronacijfers blijven dalen, overleg over drukte in Brussel en in Nederlandse grensgebied

In Nederland vergadert het Veiligheidsberaad vandaag over de toestroom van Belgen in de steden. In Eindhoven, Breda en Maastricht kwamen dit weekend veel Belgen winkelen. Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, vreest dat ook de komende weekends veel Belgen naar Nederland zullen trekken. Morgen mogen alle winkels in ons land weer open, maar omdat mensen enkel alleen mogen winkelen en de tijd beperkt is tot een half uur, zouden veel landgenoten toch over de grens gaan shoppen.

Bruls verwacht ook de komende weekenden vanwege Sinterklaas en Kerstmis drukte in de Nederlandse steden, zo zegt hij bij de NOS. Volgens Bruls is het met name belangrijk om iets te doen aan de toeloop van Belgische dagjesmensen. Het Nederlandse Veiligheidsberaad bekijkt straks of er nieuwe afspraken nodig zijn met ons land.