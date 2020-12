Lockdown verandert ook het winkelen van de toekomst. Speelgoedwinkel Bibaloe uit Zonhoven: “Lockers om speelgoed af te halen gaan we houden”

Maar ook als morgen de winkel weer open gaat, zullen een aantal lockers blijven staan. “We hebben ondervonden dat klanten vaak laat in de avond het speelgoed kwamen afhalen", zegt uitbaatster Kim Noblesse. "Zeker met Sinterklaas in het vooruitzicht, is het handig om later op de avond langs te komen." Maar ook in de toekomst, als mensen nog snel een cadeautje willen bestellen, kunnen ze dat na sluitingstijd uit de locker halen. "Het is een nieuwe vorm van winkelen."