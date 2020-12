Loopbaanlessen van Martine Tanghe

Martine Tanghe heeft veel competenties maar zelf haar loopbaan correct voorspellen behoorde daar niet toe. In een interview met Humo in 1983 zei dat ze niet van plan was om nog tien jaar op de BRT te blijven en tekstjes te schrijven. Ze presenteerde toen nog maar nauwelijks vijf jaar het nieuws. Ze had nooit kunnen voorspellen dat ze 37 jaar later nog altijd op de BRT zou werken.

Haar ervaring in het Vlaams parlement heeft hier wellicht een grote rol gespeeld. Dat voorspellingen op jonge leeftijd later niet blijken uit te komen is nogal … voorspelbaar. Hierboven is duidelijk geworden dat sommige loopbaanbeslissingen ook anders hadden kunnen uitdraaien. Waar we wel zeker van zijn is dat Martine Tanghe met zeer veel genoegen zal terugkijken op de loopbaan. Of ze die nu echt definitief heeft afgesloten zal uiteindelijk haar beslissing zijn. Dat is het voordeel van de unieke competenties die ze de voorbije 42 jaar heeft verworven.