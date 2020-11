Thuisstad Kortrijk viert Lucky Lukes 75e verjaardag met een tentoonstelling

Lucky Luke is een van de allerbekendste stripfiguren. Het is dan ook goed toeven in zijn wereld. Je vindt er de Daltons, misdadigers die je als een trap van klein naar groot kan opstellen en in Kortrijk zo populair zijn dat de windturbines op het Evolispark naar hen zijn vernoemd. Er is zijn paard Jolly Jumper dat al even intelligent is als zijn berijder en een partijtje schaak niet afslaat. En natuurlijk is er Lucky Luke zelf: een eenzame cowboy die sneller schiet dan zijn schaduw, maar die zich in de stripalbums niet op moorden laat betrappen. Tot de vreugde van de wereldgezondheidsorganisatie ruilde hij in 1983 zijn eeuwige sigaret in voor een grassprietje. Ook geestig in de stripalbums zijn de talrijke gastoptredens van bekendheden als Mae West, Louis de Funès of Céline Dion.