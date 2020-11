Viroloog Marc Van Ranst: "Koopzondag op de Meir? Zonder toegangscontrole loopt dit fout af"

In Antwerpen kan je de hele maand december op zondag gaan winkelen in het historische handelshart. Volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) kunnen de Antwerpse koopzondagen in alle veiligheid doorgaan. Er zijn op de Meir twee wandelrichtingen, mondmaskers zijn verplicht net zoals de veiligheidsafstand van 1,5m. "In theorie is een koopzondag een goed idee want dan spreid je het aantal shoppers over een extra dag", zegt viroloog Marc Van Ranst in "Start Je Dag". Al raadt hij burgemeesters aan goed na te denken of de veiligheid gegarandeerd is.