Nog niet alle musea openen morgen de deuren: "Wel groot enthousiasme om het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen"

De musea in Brugge en Ieper wachten nog even om te openen. Hier zijn tijdens de sluiting van de stedelijke musea heel wat personeelsleden elders ingezet, onder meer in de zorg en bij de groendienst. ”We kunnen die mensen niet van de ene op de ander dag bij die diensten wegnemen, dus gaan we de musea op verschillende momenten heropenen”, zegt de Brugse schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). Pas vanaf half december zullen de musea geleidelijk aan weer opengaan. Het eerste museum in de rij wordt het Belfortmuseum op de Markt. Het is dus nog even wachten voordat de expo "Memling now" in het Sint-Janshospitaal opnieuw te bezichtigen zal zijn.



Ook het Yper Museum en In Flanders Fields in Ieper zullen pas vanaf half december weer bezoek ontvangen. “We verwachten ook niet meteen veel volk. Wellicht zullen er pas vanaf de kerstvakantie meer bezoekers komen”, zegt schepen van Musea Dimitry Soenen (N-VA). Het In Flanders Fields museum trekt normaal gezien veel buitenlandse bezoekers, maar die zijn er nu niet.

In Oostende blijft Mu.Zee nog enkele weken dicht. Daar zijn ze volop bezig met verbouwingen en inventariseren. “We plannen om tegen de kerstvakantie weer open te gaan”, zegt Colette Castermans.

