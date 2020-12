Ook jonge kinderen ervaren stress door coronacrisis, kindertherapeut geeft tips: "Belangrijk om die gevoelens te benoemen"

"Mogelijke signalen van stress zijn enerzijds vage lichamelijke klachten, zoals buikpijn, vermoeidheid en hoofdpijn. Anderzijds kunnen er ook al wat ernstigere klachten optreden, zoals hartpijn of hartsteken. Daarnaast kan je kind ook concentratieproblemen vertonen, zich vaker afzonderen of sneller emotioneel worden. Anderen kunnen dan weer snel prikkelbaar zijn of zelfs gemakkelijker ruzie maken of agressief worden", legt psychologe en relaxatietherapeute Heidi Luypaert uit Puurs uit.