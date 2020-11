Parijse lerares Latijn en Grieks Marie-Hélène Lafon wint Prix Renaudot, op één na belangrijkste Franse literaire prijs

De jury van de Prix Renaudot doet haar dwarse reputatie alle eer aan en bekroont dit jaar verrassend Marie-Hélène Lafon voor haar roman "Histoire du fils". Lafon is (nog) niet erg bekend bij het grote publiek, maar heeft wel al 13 romans op haar naam staan. Ze is lerares Frans, Latijn en Grieks op een college in Parijs. De bekendmaking van de prijs volgt twee dagen na de heropening van de boekhandels in Frankrijk.