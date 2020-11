Proces start tegen Melikan Kucam en 9 andere verdachten rond gesjoemel met humanitaire visa

Begin 2019 kreeg het magazine "Pano" aanwijzingen dat verschillende Oosterse Christenen in Mechelen forse bedragen hadden betaald om met een humanitair visum naar België te kunnen komen. Ook het parket onderzocht de zaak in diezelfde periode. Niet veel later werd geschorst N-VA-gemeenteraadslid uit Mechelen opgepakt in de zaak. Hij werkte als tussenpersoon voor het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Francken liet in die periode verschillende Oosterse Christenen uit Syrië overkomen via dergelijke visa. Een reddingsoperatie, noemde hij dat. Maar zonder dat Francken het wist, zou Kucam misbruik hemaakt hebben van zijn machtspositie. Hij zou zich fors hebben laten betalen om de humanitaire visa te regelen. Uiteindelijk werden in totaal 10 verdachten geïdentificeerd die deel zouden uitmaken van het netwerk.