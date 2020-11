Protest van boeren leidt tot rellen en wegblokkades in de Indiase hoofdstad New Delhi

Ondanks het groot aantal boeren is de landbouw echter nog slechts goed voor 17 procent van het bruto binnenlands product. Er zijn inderdaad veel regulerende bepalingen in de landbouw, maar volgens voorstanders zijn die indertijd ingevoerd om hogersnoden in India te voorkomen. Dat is gelukt, want het is decennia lang geleden dat er nog hongersnood was in India.