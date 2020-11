Raymond Boonen (88), opa van Tom Boonen, overleden aan gevolgen coronavirus

Raymond Boonen (88) verbleef al enkele jaren in woonzorgcentrum Nethehof in Balen. Daar brak twee weken geleden plots het coronavirus uit. Uit een tweede test bleek dat ook de grootvader van Tom Boonen besmet was. Sinds enkele dagen had hij koorts en ademhalingsproblemen. De nacht van vrijdag op zaterdag is hij overleden in het ziekenhuis in Mol.