Republikeinen voorspellen moeilijke hoorzitting voor begrotingsdirecteur Biden

Neera Tanden zou de eerste vrouw van Indische origine zijn op de post van begrotingsdirecteur van het Witte Huis. Het gaat om een machtige positie: de begrotingsdirecteur heeft de leiding over het Bureau Management en Budget (OMB) en staat in voor het overzicht over de begroting en de evaluatie van de projecten en uitgaven van de verschillende ministers.

Tanden krijgt het mogelijk niet gemakkelijk tijdens haar hoorzitting in de Senaat. Ze moet een meerderheid van de Senatoren achter zich zien te krijgen, maar volgens een woordvoerder van de Republikeinse Senator John Cornyn heeft ze haar bruggen bij de Republikeinen alvast verbrand door een reeks van "denigrerende commentaren" vanuit haar huidige positie als voorzitster van het Center for American Progress, een progressieve denktank. Ook een voormalig medewerker van de Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell verwacht niet dat Tanden zonder kleerscheuren door haar hoorzitting geraakt. Hij wees er ook op dat in de recente geschiedenis telkens één keuze van een nieuw verkozen president geweigerd wordt in de Senaat.

Binnen haar eigen partij wordt Tanden dan weer bekritiseerd door de linkervleugel, omdat ze zich verzet tegen een systeem van universele ziekteverzekering.

Het is nog niet duidelijk of de Republikeinen dan wel de Democraten de meerderheid van de zetels in de Senaat op hun conto kunnen schrijven: op 5 januari vinden er in de staat Georgia nog twee "run offs" plaats omdat de verkiezingsuitslag van begin november te nipt was.