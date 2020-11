Schaatsbaan Leuven blijft gesloten: "Begrip voor maatregel, maar financieel moeilijk"

"Het is wel jammer dat deze gedwongen sluiting in ons topseizoen valt. Eigenlijk maken wij in deze periode onze jaaromzet goed. Dat zal dit jaar dus niet lukken", zegt Joris Engel. "We krijgen wel financiële steun van de overheid. Dat maakt iets goed, maar niet alles natuurlijk. Het wordt dan ook oppassen op financieel vlak", besluit Engel.

Bij IJshal Liedekerke hebben ze ook veel begrip voor de maatregelen: "Al is het natuurlijk jammer dat het net nu in het drukke seizoen valt. Normaal horen we hier joelende kinderen, nu is het nog nooit zo stil geweest."