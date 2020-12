Sint-Niklaas gaat hard optreden tegen foutparkeerders op plaatsen voor mensen met een beperking

Wie betrapt wordt op parkeren zonder een parkeerkaart voor personen met een handicap, krijgt een boete en zijn wagen wordt weggetakeld. Ook wie zijn kaart vergeten plaatsen is, of met een vervallen kaart parkeert, zal een boete krijgen en zal getakeld worden. De boetes variëren van 58 euro tot 116 euro. Wie een vervalste kaart gebruikt, riskeert ook een strafrechtelijke vervolging, want dan is er sprake van valsheid in geschrifte.