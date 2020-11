SP.A-voorzitter Conner Rousseau behoudt volste vertrouwen in minister Vandenbroucke

Een van de critici van Vandenbroucke is oud-minister van Zelfstandigen en MR-Kamerlid Denis Ducarme, nochtans een coalitiepartner van Vandenbroucke en de sp.a. "We kennen allemaal de aanpak van de MR tijdens de vorige regering: te snel versoepelen heeft ons in deze shit gestort", riposteerde Rousseau.



De sp.a-voorzitter verdedigde de aanpak van de regering. "Het is net door het geheel aan maatregelen, en door de opofferingen die ook de winkeliers gedaan hebben, dat de cijfers nu in de goede richting gaan. (...) Als het goed gaat, wil iedereen versoepelen. Wel, de winkels opnieuw openen is wat we doen."

Rousseau zei te hopen niet in het "sukkelstraatje" van de voorbije jaren terecht te komen. "Deze regering is nu goed van start gegaan, het zou België en Vlaanderen sieren om aan hetzelfde zeel te trekken. Waarom zou je bepaalde personen de indruk willen geven dat hun opofferingen geen verschil hebben gemaakt?"