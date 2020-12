Steden nog volop bezig met voorbereiding heropening winkels en musea

In Gent gaat de stad vandaag langs bij alle handelaars op de drukke winkelas tussen de Vrijdagmarkt en de Veldstraat. Zo wil de stad zeker zijn dat alle winkels goed voorbereid zijn. Aan de toegangen tot die winkelstraten zullen tegen het weekend ook sluizen geplaatst worden, zodat de straten kunnen afgesloten worden bij te grote drukte. De stad gaat ook opnieuw stewards inzetten die er moeten op toezien dat iedereen een mondmasker draagt en anderhalve meter afstand houdt.

Gent gaat ook een druktebarometer lanceren, waarschijnlijk vanaf komend weekend. Het principe is een beetje hetzelfde als de druktebarometer van de kuststeden deze zomer: je zal op een website van de stad kunnen zien of het veilig is om te gaan shoppen, of dat je beter even wacht.