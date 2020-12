Te weinig mensen laten zich testen op baarmoederhals-, borst en darmkanker: "Stel het niet uit"

Een nieuwe campagne in 2021 zal mensen aansporen om geen excuses meer te zoeken. "Bla bla bla" is de slogan. "Ik doe het later wel. Het is even druk op het werk" is een van die uitvluchten om een onderzoek uit te stellen. Het blijft een uitdaging om mensen die nooit deelnemen en kwetsbare en moeilijk bereikbare groepen aan te spreken, geeft de overheid toe.