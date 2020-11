België krijgt eerste 2 miljard euro van Europese Commissie om uitgaven door coronacrisis op te vangen

"We willen de gezonde bedrijven beschermen en hen zeggen dat ze hun werknemers niet moeten ontslaan, hun kennis en vaardigheden in het bedrijf moeten houden, hoe moeilijk het ook is in deze tijden. We subsidiëren de lonen van die werknemers met ons SURE-programma", legt Europees Commissievoorzitter von der Leyen uit in een online-interview met VRT NWS-journalist Rob Heirbaut. "Ik denk dat dit een stevige overbrugging is tot het einde van de crisis."



SURE beschikt over een budget van iets meer dan 90 miljard euro aan leningen. 18 van de 27 lidstaten hebben erop ingetekend. Voor België is een totaalbedrag van 7,8 miljard euro aan leningen voorzien. De eerste schijf van 2 miljard krijgt ons land morgen dus. Van die 90 miljard is in totaal al meer dan 30 miljard euro aan leningen uitbetaald, aan (naast ons land) Spanje, Italië, Polen, Griekenland, Kroatië, Litouwen, Cyprus, Slovenië, Malta en Letland. (De tekst gaat voort onder de foto.)