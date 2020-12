Urne met as van hond uit auto gestolen: "Het enige wat we nog van hem hadden"

Vorige week moest Yves Demaecker uit Linkebeek afscheid nemen van zijn Mechelaar, Fée, zijn trouwe kameraad. "Veertien jaar oud is hij geworden en samen hebben we heel veel tijd doorgebracht", vertelt Yves. "We gingen samen naar de markt in Halle waar hij met de bloemen in zijn muil rondliep. Of hij droeg een deel van mijn boodschappen. Maar helaas was Fée al een tijdje ziek en hadden we samen met de dierenarts besloten om hem te laten inslapen. Daarop volgde een mooi afscheid in het dierencrematorium in Zellik. Maar omdat mijn vrouw en ik ons niet zo goed voelden, besloot de dierenarts om de urne met de assen van Fée mee te nemen en ze later aan ons te bezorgen."