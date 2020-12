Kerk Lampernisse wordt laatste rustplaats van 120 mensen

Daarvoor zijn speciale kasten met bijhorende zitbanken ontworpen. De kasten worden urnenbomen genoemd, omdat ze verwijzen naar de bomen in het landschap rondom de kerk van Lampernisse. In de kasten is plaats voor 120 urnen.



"Het is niet de bedoeling dat hier enkel inwoners van Lampernisse worden bijgezet", vertelt schepen van Kerkfabrieken Martin Obin. "We willen ruimer gaan en er een rustplaats van maken die bekend is in heel Vlaanderen." De tarieven voor de concessies zijn nog niet goedgekeurd door de gemeenteraad. Vast staat wel dat de prijs voor inwoners buiten de gemeente veel hoger ligt dan voor de inwoners van Diksmuide zelf.