Viroloog Steven Van Gucht: "Gebruik geen zelftests, die geven een vals gevoel van veiligheid"

En momenteel zijn er in Europa geen legale zelftesten beschikbaar voor het detecteren van het virus zelf, zegt Van Gucht nog. “Het is nu eenmaal zo dat je het virus nog altijd het best kan opsporen wanneer een getrainde gezondheidsmedewerker het staal bij u afneemt.” Als we zelf een staal diep in de neus of keel afnemen, is de kans groot dat het resultaat vals negatief is. En het kan gevaarlijk zijn, als het niet goed gebeurt."

"Bovendien circuleren op het internet veel zelftests die niet conform zijn. Goedgekeurde tests zijn te herkennen aan het label CE gevolgd door een code van vier cijfers. “Staat er alleen CE, en géén code van vier cijfers, dan moet de test door een gezondheidswerker worden afgenomen.”