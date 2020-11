Vandalen vernielen kerstversiering in Geetbets en Zoutleeuw: "Daders werden gefilmd"

“En zo heeft dit duo op heel wat plaatsen in Geetbets, zoals aan de Singel en de Glabbeekstraat, in Grazen, in Budingen en in Zoutleeuw vernielingen aangebracht aan verlichting of versiering of ging men over tot saboteren”, zegt burgemeester van Geetbets, Jo Roggen (Open Vld). “Ook in de Tuinwijk in Geetbets waren twee jongeren zondag speeltuigen aan het vernielen. Buren zagen het gebeuren, maar de jongeren deden rustig verder.”