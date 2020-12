Varkensboer uit Evergem schenkt varken aan jonge slager om coronacrisis in sector aan te kaarten

Evergems schepen van land- en tuinbouw Filip Huysman (CD&V) runt al jaren een familiaal fokbedrijf van ongeveer 200 zeugen, maar zo moeilijk als nu was het nog nooit. Door de coronacrisis is de verkoopprijs per varken volledig gekelderd. "De basisprijs bedraag momenteel 75 cent per kilogram levend gewicht. Dat is amper de helft van wat we begin maart, voor de coronapandemie, ontvingen. Gelukkig draaien we nog geen 60% omzetverlies, zoals dat bij andere bedrijven wel het geval is. Maar we dragen zelf veel bij, want ook de prijs van de grondstoffen is enorm gestegen. Gelukkig konden we de afgelopen jaren een zekere reserve opbouwen, al is het natuurlijk niet leuk om opeens volop van die spaarpot gebruik te moeten maken."