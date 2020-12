Versoepeling van extra maatregelen in 7 Kempense gemeenten: kinderen (-12) mogen opnieuw buiten sporten

Ook Hockey Club Inter Mol kan haar trainingen weer opstarten. Daar zijn zowel de spelers als het bestuur tevreden mee. "Het is al zwaar genoeg voor de jongeren, dus we hoopten dat zij zo snel mogelijk terug konden sporten. We zijn dan ook blij dat de trainingen weer kunnen beginnnen", zegt voorzitter Hans Trimpeneers. "We zouden de sportclubs buiten eigenlijk zoveel mogelijk moeten openhouden. We zitten al zoveel binnen en zo kunnen jongeren zich toch nog uitleven op het veld."