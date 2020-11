Vijf jaar klimaatakkoord van Parijs: kwetsbare landen verdienen beter

België kwam dat engagement wel na, maar het was een te lage belofte en bovendien was het niet écht een extra bijdrage: ons land gebruikte vooral middelen die voorzien waren voor ontwikkelingssamenwerking. Dat budget daalt, dus in de praktijk ging ons land meer uitdagingen aan met minder middelen.

De vraag is, wat komt er na 2020? Op internationaal niveau is de afspraak duidelijk: vanaf nu moeten de historische vervuilers samen minstens 100 miljard dollar per jaar besteden aan internationale klimaatfinanciering. Vanaf 2025 komt er een nieuw, waarschijnlijk nog hoger, engagement. Het vraagt geen hogere wiskunde om vast te stellen dat 50 miljoen euro in het licht van die internationale belofte ruim onvoldoende is. Het nieuwe Belgische engagement moet drastisch de hoogte in.

Volgens onze berekening, die zowel de rijkdom als de historische uitstoot van ons land in rekening brengt, zou een rechtvaardige bijdrage 10 maal hoger liggen. Het gaat dan om de bijdrage van de federale regering én de gewesten. Het nieuwe federale regeerakkoord spreekt alvast van een stijging, wat positief is, maar maakt deze stijging niet concreet.