Vlaams minister Somers roept op om grote evenementen te vermijden: "Drukte dit weekend was alarmerend"

Somers maakt zich trouwens niet zozeer zorgen over de eerste dag van de heropening, morgen, maar wel iets meer over komend weekend. Dat het dit weekend, nog met gesloten winkels, al zo druk was in onder meer Brussel en Brugge, baart hem wel wat zorgen. "Dat is heel alarmerend en voor veel mensen ook een wake-upcall", stelt Somers.