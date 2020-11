"Oh Martine, oh Martine, ons verdriet is niet te overziene": zo nemen collega's afscheid van Martine Tanghe

Xavier Taveirne mocht deze ochtend de spits afbijten met een eerbetoon in "De ochtend" op Radio 1. "Het is maandag 30 november, een zoveelste laatste dag van alweer een maand en een jaar dat we het liefste snel zouden vergeten", begon hij.

"Het is ook de dag dat Martine Tanghe zo rond kwart voor acht vanavond voor het laatst aan u en mij zal zeggen: "Dank dat u bij ons was". Meer dan 40 jaar was ze een vertrouwd gezicht voor u en mij. Niet alleen op verkiezingsdag, maar ook op dagen dat het nieuws in grote golven over ons heen kwam, was ze een gids door wie we ons graag lieten leiden."