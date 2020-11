Nieuw-Zeeland vervolgt 10 organisaties en 3 mensen na dodelijke vulkaanuitbarsting: "Onverwacht, maar voorzienbaar"

White Island, ook wel Whakaari genoemd, is een vulkaan voor de noordkust van het Noordereiland en populair onder toeristen. De arbeidsinspectie onderzocht onder andere waarom groepsreizen naar de actieve vulkaan nog altijd doorgingen destijds, terwijl drie weken daarvoor het waarschuwingsniveau voor een mogelijke uitbarsting was verhoogd.



Het onderzoek heeft geleid tot dertien aanklachten. Volgens Phil Parkes, hoofd van de arbeidsinspectie, was de vulkaanuitbarsting weliswaar "onverwacht", maar niet "onvoorzienbaar".