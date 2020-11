Vuurkorven en pizzaovens vliegen de deur uit: "Iedereen wil Kerstmis buiten vieren"

Ook bij winkel Standard AHZ in Leuven merken ze een stijgende verkoop van vuurschalen en alles wat buiten in de tuin gebruikt kan worden. "We krijgen de laatste dagen heel wat mails binnen van mensen die op zoek zijn naar een manier om het buiten wat op te warmen", vertelt Coralie Rosseels. "Tijdens elke eindejaarsperiode zien we dat de vraag toeneemt, maar nu durven we misschien wel spreken over een stijging van 50 procent. We merken bij veel leveranciers dat de stock uitgeput geraakt. Dus willen mensen nog iets kopen, dan zullen ze er snel bij moeten zijn."