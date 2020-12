De Meander knutselt voor De Warmste Week: “Fijn iets te kunnen betekenen"

De Warmste Week komt dichterbij en dus duiken meer en meer vlammetjes op in het straatbeeld. Zo ook in Dilsen-Stokkem waar leefgroep De Pioniers van De Meander volop vlammetjes knutselde. “Ieder jaar willen we iets doen voor De Warmste Week. Normaal is dat een kerstcafé maar dat valt dit jaar dus in het water. Daarom vinden we het fijn dat we die vlammetjes hebben kunnen maken om toch iets te betekenen voor onze buren’, vertelt Miranda Stoop van De Meander.